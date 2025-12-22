В Иране «не до конца усвоили послание» Трампа

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Иран не извлек выводов из ударов США по ядерным объектам страны, поскольку Тегеран, вероятно, пытается восстановить завод в Фордо.

«Не думаю, что в Иране когда-либо воспринимали президента США Дональда Трампа всерьез до той ночи, когда бомбардировщики B-2 отправились в рейд на Фордо», - цитирует The Times of Israel его высказывания c конференции Института исследований национальной безопасности.

«Я надеюсь, что они поняли послание, но, по всей видимости, до конца его не усвоили, потому что (...) похоже, пытаются восстановить объект и найти новый способ копать глубже и лучше его защитить», - продолжил он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США дать «зеленый свет» Израилю для нанесения новых ударов по Ирану, Хакаби сказал: «Я могу лишь сослаться на то, что Трамп неоднократно говорил и последовательно заявляет: Иран никогда не будет обогащать уран и не получит ядерного оружия».

Ранее телеканал NBC сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом собирается заявить о необходимости пойти на новую операцию против Ирана из-за роста его ракетного потенциала.

Кроме того, отметили собеседники NBC, Израиль беспокоит восстановление Ираном ядерных объектов после бомбардировок США в июне 2025 года.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.