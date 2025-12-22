USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

В Иране «не до конца усвоили послание» Трампа

заявил посол США
20:46 690

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Иран не извлек выводов из ударов США по ядерным объектам страны, поскольку Тегеран, вероятно, пытается восстановить завод в Фордо.

«Не думаю, что в Иране когда-либо воспринимали президента США Дональда Трампа всерьез до той ночи, когда бомбардировщики B-2 отправились в рейд на Фордо», - цитирует The Times of Israel его высказывания c конференции Института исследований национальной безопасности.

«Я надеюсь, что они поняли послание, но, по всей видимости, до конца его не усвоили, потому что (...) похоже, пытаются восстановить объект и найти новый способ копать глубже и лучше его защитить», - продолжил он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США дать «зеленый свет» Израилю для нанесения новых ударов по Ирану, Хакаби сказал: «Я могу лишь сослаться на то, что Трамп неоднократно говорил и последовательно заявляет: Иран никогда не будет обогащать уран и не получит ядерного оружия».

Ранее телеканал NBC сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом собирается заявить о необходимости пойти на новую операцию против Ирана из-за роста его ракетного потенциала. 

Кроме того, отметили собеседники NBC, Израиль беспокоит восстановление Ираном ядерных объектов после бомбардировок США в июне 2025 года.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 261
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3541
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 278
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1133
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1835
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3034
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1903
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6260
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3800
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3452
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5367

