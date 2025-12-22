USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Российская нефть все ниже

Санкции США продолжают влиять на состояние российской экономики. Об этом пишет Bloomberg, приведя в качестве доказательства тот факт, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала примерно до 34 долларов за баррель.

В пятницу, 19 декабря, в Балтии Urals торговалась по 34,82 доллара за баррель, в Черном море цена опускалась до 33,17 доллара. На фоне этого обвала международный эталон Brent удерживается в районе 61 доллара за баррель. Он также подешевел с начала года, но не так сильно, как российская нефть.

Ключевым фактором падения цен на нефть РФ стали масштабные санкции, объявленные администрацией президента США Дональда Трампа в октябре против двух крупнейших нефтяных компаний России. Эти меры не остановили поставки полностью, но усложнили логистику, страхование и расчеты, сделав российскую нефть менее привлекательной для покупателей.

Агентство также процитировало данные Argus, согласно которым скидка на нефть марки Urals составляет около 27 долларов за баррель.

В конце минувшей недели стало известно, что скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом танкеров.

ЭТО ВАЖНО

