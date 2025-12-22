Российская нефть все ниже

Санкции США продолжают влиять на состояние российской экономики. Об этом пишет Bloomberg, приведя в качестве доказательства тот факт, что цена на флагманскую российскую нефть марки Urals упала примерно до 34 долларов за баррель.

В пятницу, 19 декабря, в Балтии Urals торговалась по 34,82 доллара за баррель, в Черном море цена опускалась до 33,17 доллара. На фоне этого обвала международный эталон Brent удерживается в районе 61 доллара за баррель. Он также подешевел с начала года, но не так сильно, как российская нефть.