Зеленский предупредил украинцев

Россия может нанести массированные удары по Украине на Рождество, 25 декабря. Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы.

«Когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда то, что они говорят, - подчеркивание угроз. После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся», - цитируют украинские СМИ Зеленского.

Он отметил, что американцы и немцы очень хотели, чтобы было введено рождественское перемирие, это всегда является сигналом, что стороны хотят найти какое-то дипломатическое движение. Однако россияне отказались от такого перемирия.

«Мы понимаем, что в эти дни они могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один - ПВО, защита наших городов, сил и общин, особенно 23, 24 и 25-го числа», - сказал президент Украины.

В то же время Зеленский признал, что ситуация осложняется дефицитом средств ПВО. По его словам, украинские военные делают все возможное для защиты страны.

