В России требуют арестовать Каспарова

Следствие требует заочно арестовать бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Как сообщает РБК, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 22 декабря зарегистрировал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Каспарову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или его пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела в отношении Каспарова следствие ранее не сообщало.

Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году объявил о завершении шахматной карьеры. В 2012 году его избрали в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров объявил об отъезде из России.