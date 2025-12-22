USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

В России требуют арестовать Каспарова

21:16 837

Следствие требует заочно арестовать бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Как сообщает РБК, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 22 декабря зарегистрировал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Каспарову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или его пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела в отношении Каспарова следствие ранее не сообщало.

Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году объявил о завершении шахматной карьеры. В 2012 году его избрали в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров объявил об отъезде из России.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 270
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3543
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 283
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1138
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1835
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3037
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1906
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6261
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3800
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3452
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5369

