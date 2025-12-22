Зеленский о взятых в плен и похищенных украинцах

Российские войска похитили 52 гражданских, среди которых дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины. Об этом в понедельник, 22 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Сум: что произошло? Там на границе с Россией есть наше село. И оно и на территории Украины, частично — на территории России. Там оставалось 52 человека — граждан Украины, которые не эвакуировались… Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили, и имеют какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что «русские» военные их заберут. Что касается наших военных — 13 наших военных в плену также», — подчеркнул Зеленский.