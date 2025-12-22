USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Зеленский о взятых в плен и похищенных украинцах

21:24 508

Российские войска похитили 52 гражданских, среди которых дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины. Об этом в понедельник, 22 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Сум: что произошло? Там на границе с Россией есть наше село. И оно и на территории Украины, частично — на территории России. Там оставалось 52 человека — граждан Украины, которые не эвакуировались… Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили, и имеют какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что «русские» военные их заберут. Что касается наших военных — 13 наших военных в плену также», — подчеркнул Зеленский.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 272
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3544
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 284
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1139
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1836
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3038
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1906
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6261
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3800
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3453
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5370

