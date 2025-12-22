Китай размещает у своих границ ядерные ракеты

Ранее в Пентагоне сообщали о существовании этих полигонов, однако не указывали количество размещенных там ракет.

Китай, вероятно, разместил на трех полигонах вблизи границы с Монголией более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на проект отчета Пентагона.

«Мы по-прежнему не видим со стороны Пекина желания принимать меры [по денуклеаризации] или проводить более комплексные дискуссии по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в отчете Пентагона.

Reuters пишет, что Китай расширяет и модернизирует свои запасы оружия быстрее, чем любая другая ядерная держава. Однако в Пекине утверждают, что сообщения о наращивании военной силы являются попытками «очернить и обесчестить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество».

Как отмечается в отчете Пентагона, в 2024 году Китай имел примерно 600 единиц ядерных боеголовок, однако к 2030 году страна может располагать более чем 1000 боеголовок.

Кроме этого, в документе указано, что Китай планирует быть готовым вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года.

В ноябре в интервью CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин осознает «последствия» возможных военных действий против Тайваня. «Он никогда не поднимал этот вопрос. Людей это несколько удивило. Но они знают, что будет. Он и его команда открыто сказали: «Мы ничего не сделаем, пока Трамп — президент». Потому что они знают последствия», — заявлял американский лидер.