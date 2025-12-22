USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Китай размещает у своих границ ядерные ракеты

пишет Reuters
21:38 307

Китай, вероятно, разместил на трех полигонах вблизи границы с Монголией более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на проект отчета Пентагона.

Ранее в Пентагоне сообщали о существовании этих полигонов, однако не указывали количество размещенных там ракет.

«Мы по-прежнему не видим со стороны Пекина желания принимать меры [по денуклеаризации] или проводить более комплексные дискуссии по вопросам контроля над вооружениями», — говорится в отчете Пентагона.

Reuters пишет, что Китай расширяет и модернизирует свои запасы оружия быстрее, чем любая другая ядерная держава. Однако в Пекине утверждают, что сообщения о наращивании военной силы являются попытками «очернить и обесчестить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество».

Как отмечается в отчете Пентагона, в 2024 году Китай имел примерно 600 единиц ядерных боеголовок, однако к 2030 году страна может располагать более чем 1000 боеголовок. 

Кроме этого, в документе указано, что Китай планирует быть готовым вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года.

В ноябре в интервью CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин осознает «последствия» возможных военных действий против Тайваня. «Он никогда не поднимал этот вопрос. Людей это несколько удивило. Но они знают, что будет. Он и его команда открыто сказали: «Мы ничего не сделаем, пока Трамп — президент». Потому что они знают последствия», — заявлял американский лидер.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 279
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3548
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 287
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1140
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1837
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3043
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1907
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6262
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3801
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3453
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5371

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 279
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3548
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 287
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1140
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1837
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3043
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1907
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6262
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3801
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3453
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться