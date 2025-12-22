USD 1.7000
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана

Оставили позади «Карабах»
Отдел спорта
21:44 290

В азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялся последний матч года. 16-й тур закрывали «Сумгаит» и «Сабах».

«Сабах», обыгравший на днях «Карабах», победил и в Сумгаите, став так называемым зимним чемпионом. Команда Вальдаса Дамбраускаса выиграла со счетом 3:1. На 26-й и 50-й минутах отличился сербский футболист «Сабаха» Велько Симич.

На 60-й минуте сумгаитский бразилец Кеффель Ресенде отправил мяч в собственные ворота, и счет стал 3:0 в пользу гостей. «Сумгаит» хватило лишь на то, чтобы отыграть один мяч. На 66-й минуте это сделал доминиканец Роналдо Васкес.

Итак, после 16 матчей у «Сабаха» 37 очков, у «Карабаха» - 36. Ожидается интересная борьба за чемпионство. 17-й тур стартует 23 января.

Результаты других матчей 16-го тура: «Кяпяз» - «Туран-Товуз» - 0:2, «Карван-Евлах» - «Нефтчи» - 1:2, «Зиря» - «Имишли» - 0:0, «Габала» - «Карабах» - 1:2, «Араз-Нахчыван» - «Шамахы» - 2:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

