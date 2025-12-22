USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина

21:56 285

Россия очень ценит результаты двусторонней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе 9 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно», — сказал Песков в интервью «России 1».

Ранее в Администрации президента Азербайджана сообщили, что президент Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.

21:56 286
