Турецкие военные остаются в Ливии

Срок действия разрешения на направление военных сил из Турции в Ливию продлен на 24 месяца. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Соответствующее решение было принято в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).
