Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Турецкие военные остаются в Ливии

22:02 81

Срок действия разрешения на направление военных сил из Турции в Ливию продлен на 24 месяца. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Соответствующее решение было принято в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 289
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3554
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 295
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1144
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1841
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3045
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1912
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6265
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3802
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3457
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5371

