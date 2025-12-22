USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Шаг Украины к выборам

22 декабря 2025, 22:12

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Возглавит эту группу первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, сообщают украинские СМИ.

«Она будет состоять из всех без исключения представителей фракций и групп. С привлечением всех коллег, которые представляют гражданское общество, – «ОПОРА», другие – которые очень профессионально разбираются в вопросах организации выборов. С привлечением Центральной избирательной комиссии», – сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны.

«Это профессиональная рабочая группа, которая наработает тот документ, который даст возможность провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире. Когда они будут, как, при каких условиях, – я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию», – сказал председатель парламента.

Он добавил, что необходимо дать возможность высказаться рабочей группе и специалистам. Ведь по каждому вопросу есть ряд «за» и «против», которые нужно проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который «будет одноразового использования, именно для этих выборов».

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина, несмотря на военное положение, должна провести президентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что Украина готова к проведению выборов, однако необходимо обеспечить прекращение огня хотя бы на время избирательного процесса.

