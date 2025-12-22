В Кремле не поняли заявлений Вэнса: ждут разъяснений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут «прорыв», как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», - сказал Песков телеканалу «Россия 1».

Ранее в понедельник Джей Ди Вэнс заявил, что США добились «прорыва» на переговорах по Украине. «Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую», - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.