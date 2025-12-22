Зеленский рассказал, чего хочет Украина

В том числе речь шла о будущих юридически обязывающих гарантиях безопасности для Украины. Об этом глава украинского государства сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы, сообщают украинские СМИ.

«Наша главная цель – справедливый мир и окончание войны. Пока что есть война, но мы делаем все для того, чтобы именно на дипломатическом пути у нас была победа. Как минимум – на дипломатическом пути. Это для того, чтобы сохранить как можно больше наших героических военных, наших бойцов», – отметил Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что сейчас украинская переговорная делегация возвращается из Майами в Украину, и уже утром у него будет больше деталей. «На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов [проектов], уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально, но этот план есть», – подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что есть наработанные гарантии безопасности между Украиной, европейцами и США. Речь идет о рамочном документе. «Есть отдельный документ между нами и Соединенными Штатами Америки – двусторонние гарантии безопасности. Именно они, мы видим, должны быть рассмотрены в Конгрессе США, с некоторыми деталями и приложениями закрытыми», – отметил президент.

Зеленский решил не раскрывать подробности: «Я видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны – на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть. И выглядит все это достаточно достойно».

Он уточнил, что речь идет о совместной наработке Украины и США. «Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», – добавил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что наработан первый проект договора о восстановлении Украины. «В принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на что мы не готовы. И есть вещи, уверен, на что не готовы русские. Американцы сейчас остались на переговоры с той стороной – с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек (отклик – ред.)», – сообщил Зеленский, добавив, что США просят пока публично не раскрывать подробности несогласованных форматов документов.