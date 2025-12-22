USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Ираклий Кобахидзе поздравляет Ильхама Алиева

22 декабря 2025, 22:37

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме премьер-министр от имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляет президента Азербайджана с днем рождения: «Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов. Грузию и Азербайджанскую Республику связывают историческая дружба и непоколебимое стратегическое партнерство, что способствует обеспечению стабильности и процветания в регионе. Твердо верю, что в результате наших совместных усилий существующие между нашими странами отношения будут и дальше углубляться и укрепляться.

Уважаемый господин президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и прогресса».

