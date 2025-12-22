USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

До $3 тысяч, чтобы уехать из Америки

22 декабря 2025, 22:49

Администрация США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов. Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, эта выплата будет положена тем, кто подаст заявку на так называемую «самодепортацию» до конца текущего года.

«В этот рождественский сезон американские налогоплательщики щедро утроили стимул для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно. До конца года нелегальные мигранты, которые самостоятельно депортируются с помощью приложения CBP Home App, смогут получить бонус в размере $3 тыс.», - написала она в X.

Как и ранее, билет на самолет им также оплатит правительство США. Кроме того, нелегалам спишут штрафы и другие взыскания за нарушения миграционного законодательства.

С января этого года возможностью самодепортации в США воспользовались 1,9 млн нелегальных мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Он неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

