В Женеве продают виллу, где встретились Горбачев и Рейган

Историческая вилла Fleur d'Eau («Водный цветок») на берегу Женевского озера, где 19 ноября 1985 года состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева (1931-2022) и президента США Рональда Рейгана (1911-2004), придавшая импульс процессу завершения холодной войны, выставлена на продажу за 23 млн швейцарских франков ($29 млн). Об этом сообщила газета Blick.

По информации издания, особняк насчитывает 12 комнат, его общая площадь составляет порядка 1 тыс. кв. м. Здание было построено по заказу банкира в 1867 году.

Международная компания, выставившая его теперь на продажу, приобрела особняк в 1996 году за 2,4 млн франков (порядка $2 млн по курсу того времени). Вместе с ним покупателям предлагают приобрести 12 тыс. кв. м территории прилегающего парка, откуда открывается вид на Монблан. Отмечается, что осенью вилла уже выставлялась на аукцион, но не была продана.

19-21 ноября 1985 года в Женеве состоялась встреча Горбачева и Рейгана. Ей предшествовал очередной период охлаждения отношений СССР и США, вызванный вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. Пришедший к власти в 1981 году Рейган называл Советский Союз «империей зла» и инициировал разработку космической противоракетной программы (Стратегическая оборонная инициатива). По итогам переговоров в Женеве стороны признали, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей», и обещали не стремиться «к военному превосходству друг над другом».