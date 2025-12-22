Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает

«Цель иранской ракетной программы – защита территории исламской республики. Она не является предметом переговоров. Речь идет о нашей обороноспособности, призванной заставить потенциальных агрессоров задуматься о своих действиях», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

В то же время, выступая на встрече с премьер-министром Греции и президентом Кипра, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявил, что его страна даст «жесткий ответ» на любые действия Ирана против еврейского государства. Он сообщил, что Тель-Авив осведомлен о ракетных учениях Ирана и принимает в связи с этим необходимые меры. Какие именно, Нетаньяху не уточнил.

Начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир 20 декабря говорил с командующим Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и заявил, что проведенные Корпусом стражей исламской революции ракетные учения могут использоваться как прикрытие для внезапного удара по Израилю, сообщали израильские СМИ.

Новостная служба медиакорпорации «Кан» сообщала, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию консультаций с представителями системы безопасности, посвященных попыткам Ирана восстановить и нарастить ракетный потенциал после 12-дневной войны. Ожидается, что иранская тема станет одной из основных на предстоящих переговорах Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.