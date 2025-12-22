У Трампа заявили: Мадуро должен уйти

Перехват Соединенными Штатами нефтяных танкеров у Венесуэлы является частью кампании, направленной на отстранение от власти венесуэльского диктатора Мадуро. Об этом в интервью Fox News в понедельник сказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, сообщает Bloomberg.

Береговая охрана США, которая подчиняется Ноем, ответственна за остановку уже трех нефтяных танкеров у Венесуэлы за последние дни.

Параллельно Южное командование Министерства обороны США координировало наращивание военных сил вблизи Венесуэлы и удары по судам, которые, как утверждается, занимались контрабандой. В результате этих ударов с начала сентября погибло около 100 человек.

«Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, что он должен уйти и что мы будем защищать наш народ», – сказала Ноем.

Она назвала режим Мадуро «врагом Соединенных Штатов, против которого мы принимаем решительные меры».

«Наша Береговая охрана делает замечательную работу, выходя в море и безопасно перехватывая эти суда, а также посылая четкий сигнал, что мы остановим этот поток и будем продолжать защищать нашу страну», – добавила министр.

Напомним, 29 ноября Дональд Трамп заявил о «закрытии неба» над Венесуэлой и «прилегающего воздушного пространства». Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

17 декабря Трамп объявил «террористическим» режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Американский президент недавно заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.