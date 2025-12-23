Генералы убедили Путина, что он скоро выиграет войну

Почти месяц президент РФ Владимир Путин и его военачальники рассказывают россиянам и миру, что российская армия захватила и контролирует город Купянск в Харьковской области. Доклады военных Путину убедили его в том, что РФ выигрывает войну, поэтому российский лидер не хочет ее прекращать. Об этом пишет Financial Times.

В публикации газеты утверждается, что нежелание президента РФ соглашаться на выгодные условия, предложенные президентом США Дональдом Трампом, частично объясняется неверной информацией, которую докладывают Путину. По словам двух чиновников, российские военные и спецслужбы регулярно представляют президенту отчеты, в которых завышают число жертв у ВСУ, подчеркивают преимущества России в вопросе обеспеченности ресурсами для ведения войны и преуменьшают тактические провалы.

Хотя Путин также встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, что война ложится все бόльшим бременем на экономику РФ, рисуемая в отчетах военных оптимистичная картина, тем не менее, заставляет его верить, что он может выиграть войну, добавили источники FT.

9 декабря командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщивший об «освобождении» Купянска, получил звание Героя РФ. Спустя три дня после этого президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск и снял видео на его окраине. Одновременно украинский OSINT-проект DeepState сообщил об освобождении большей части города. Но в Москве продолжают говорить, что Купянск захвачен.

Военный эксперт Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала FT, что Путин «уверен, что на этом этапе его грандиозных планов они в конечном итоге захватят оставшуюся часть Донецкой области».