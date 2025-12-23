USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Генералы убедили Путина, что он скоро выиграет войну

Financial Times
00:01 829

Почти месяц президент РФ Владимир Путин и его военачальники рассказывают россиянам и миру, что российская армия захватила и контролирует город Купянск в Харьковской области. Доклады военных Путину убедили его в том, что РФ выигрывает войну, поэтому российский лидер не хочет ее прекращать. Об этом пишет Financial Times.

В публикации газеты утверждается, что нежелание президента РФ соглашаться на выгодные условия, предложенные президентом США Дональдом Трампом, частично объясняется неверной информацией, которую докладывают Путину. По словам двух чиновников, российские военные и спецслужбы регулярно представляют президенту отчеты, в которых завышают число жертв у ВСУ, подчеркивают преимущества России в вопросе обеспеченности ресурсами для ведения войны и преуменьшают тактические провалы.

Хотя Путин также встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, что война ложится все бόльшим бременем на экономику РФ, рисуемая в отчетах военных оптимистичная картина, тем не менее, заставляет его верить, что он может выиграть войну, добавили источники FT.

9 декабря командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщивший об «освобождении» Купянска, получил звание Героя РФ. Спустя три дня после этого президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск и снял видео на его окраине. Одновременно украинский OSINT-проект DeepState сообщил об освобождении большей части города. Но в Москве продолжают говорить, что Купянск захвачен.

Военный эксперт Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала FT, что Путин «уверен, что на этом этапе его грандиозных планов они в конечном итоге захватят оставшуюся часть Донецкой области».

Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 2940
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 1780
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6001
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 614
Шаг Украины к выборам
Шаг Украины к выборам
22 декабря 2025, 22:12 1343
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
22 декабря 2025, 21:56 2544
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
22 декабря 2025, 20:14 4786
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»; видео
22 декабря 2025, 21:44 1269
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
22 декабря 2025, 20:45 2161
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
22 декабря 2025, 19:19 2365
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
22 декабря 2025, 18:41 3864

ЭТО ВАЖНО

Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 2940
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 1780
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6001
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 614
Шаг Украины к выборам
Шаг Украины к выборам
22 декабря 2025, 22:12 1343
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
22 декабря 2025, 21:56 2544
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
22 декабря 2025, 20:14 4786
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»; видео
22 декабря 2025, 21:44 1269
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
22 декабря 2025, 20:45 2161
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
22 декабря 2025, 19:19 2365
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
22 декабря 2025, 18:41 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться