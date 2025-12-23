USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Ожесточенные столкновения между сирийской армией и курдами

Столкновения между курдскими боевиками и правительственными войсками Сирии произошли в городе Алеппо - в районах Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами, сообщает «Аль-Арабия».

В МВД Сирии заявили, что курды атаковали правительственных служащих на КПП в этих районах. По данным властей, от обстрелов курдов погиб один человек; два бойца правительственных сил и трое служащих гражданской обороны получили ранения.

В свою очередь так называемые «Сирийские демократические силы» («СДС») обвинили в атаке Дамаск. Там сообщили, что якобы при нападении с использованием минометов и тяжелого вооружения пострадали два курдских боевика и пять мирных жителей.

Телеканал Ikhbariya передает, что перестрелки между курдскими боевиками и правительственными войсками Сирии носили ожесточенный характер, что вызвало отток населения из районов, расположенных вблизи линии соприкосновения на окраине кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в северной части Алеппо.

По меньшей мере два мирных жителя (женщина и ребенок) погибли в результате обстрелов жилых районов со стороны боевиков «СДС» на севере Алеппо, семь человек получили ранения, передает Syria TV.

По данным телеканала, сирийская армия и «СДС» ведут переговоры о прекращении огня в Алеппо. В то же время в Минобороны Сирии заявили, что командование армии приказало прекратить обстрел курдских позиций после нейтрализации некоторых боевиков.

В октябре 2025 года в этих районах уже происходили перестрелки с участием курдов и сил правительства. Впоследствии Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с курдскими силами.

