Министр обороны Германии: Путин хочет разрушить НАТО изнутри

Несмотря на усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки по достижению прекращения огня, Москва не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в завершении войны. Такое заявление сделал в интервью изданию Zeit министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что единственный, кто мог бы немедленно положить конец войне в Украине, – это российский президент Владимир Путин.

«Тем не менее, переговоры в Берлине были важны. Канцлер Мерц ясно дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах относительно будущего Украины. Европейские партнеры согласовали свои позиции с позициями США и Украины в Берлине. Это тоже было важно. А беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине удовлетворить свои военные потребности в течение следующих двух лет», – подчеркнул Писториус.

Министр добавил, что вопросы о том, как можно обеспечить мир в Украине, пока что носят гипотетический характер. Причина заключается в том, что президент РФ даже не готов пойти на прекращение огня. В то же время в Европе заявили о «принципиальной готовности участвовать в силах под руководством Европы».

«Это также ясно показывает: теперь очередь США. Им придется внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности. Вместе мы обладаем огромным сдерживающим эффектом», – считает Писториус.

Министр обороны Германии также прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может пережить большую войну. По мнению Писториуса, возможно, Рютте хотел «проиллюстрировать, что может произойти». Однако сам чиновник в такой сценарий не верит.

«На мой взгляд, Путин не стремится к полномасштабной мировой войне против НАТО. Он хочет разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство. И проверив реакцию НАТО после 13-го или 15-го нарушения воздушного пространства. Вылетят ли в итоге союзные истребители Eurofighter, потому что перестанут воспринимать это всерьез? Выведут ли они свои самолеты, потому что все равно ничего не произойдет? Или они готовы применить статью 5, если что-то случится на балтийских границах? И Путин стратегически работает над тем, чтобы заставить американцев вывести свои самолеты», – резюмировал Писториус.