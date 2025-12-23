Флаг Панамы на захваченных у Венесуэлы танкерах

Власти Панамы расследуют использование панамского флага на нефтяных танкерах, перехваченных Соединенными Штатами вблизи побережья Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД Панамы Хавьер Мартинес-Ача, его выступление транслировалось национальным телеканалом TVN.

«Суда, находящиеся под подозрением, отключили систему определения местоположения, что является тревожным сигналом. Также фиксировались смены названий и несоответствия в данных о составе экипажа. Все это заставляет нас полагать, что панамский флаг используется без должной ответственности», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что выявленные нарушения указывают на возможное неправомерное использование национального флага, и добавил, что власти Панамы действуют в соответствии с международными нормами и действующим законодательством.

Министр отметил, что расследование продолжается, и Панама требует от всех судов, использующих ее флаг, строгого соблюдения национальных законов, норм международного морского права и установившихся практик судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

20 декабря Береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном. Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что оно готово привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.