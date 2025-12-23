Флаг Панамы на захваченных у Венесуэлы танкерах

USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Власти Панамы расследуют использование панамского флага на нефтяных танкерах, перехваченных Соединенными Штатами вблизи побережья Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД Панамы Хавьер Мартинес-Ача, его выступление транслировалось национальным телеканалом TVN.

«Суда, находящиеся под подозрением, отключили систему определения местоположения, что является тревожным сигналом. Также фиксировались смены названий и несоответствия в данных о составе экипажа. Все это заставляет нас полагать, что панамский флаг используется без должной ответственности», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что выявленные нарушения указывают на возможное неправомерное использование национального флага, и добавил, что власти Панамы действуют в соответствии с международными нормами и действующим законодательством.

Министр отметил, что расследование продолжается, и Панама требует от всех судов, использующих ее флаг, строгого соблюдения национальных законов, норм международного морского права и установившихся практик судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

20 декабря Береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном. Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что оно готово привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.

