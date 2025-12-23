Итальянская прокуратура после изучения десятков случаев предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC) выяснила, что угроза была мнимой. Об этом сообщает Reuters.

Расследование показало, что результаты системы безопасности ядерного полигона JRC были ложными из-за обычного усилителя GSM-сигнала в частном доме неподалеку.

Это устройство создавало помехи, которые автоматика объекта считала присутствием вблизи беспилотников.

«Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме», - отмечается в материалах дела.

JRC в Испре был основан в 1960 году как площадка для ядерных исследований. Сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта, а любые полеты над его территорией строго запрещены.

Несмотря на регулярную фиксацию НАТО попыток саботажа и гибридных атак со стороны РФ, инцидент с JRC итальянское правосудие признало технической ошибкой. Теперь судья Миланского суда должен принять окончательное решение о закрытии дела.