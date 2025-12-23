USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

А были ли дроны над ядерным центром в Европе?

01:07 327

Итальянская прокуратура после изучения десятков случаев предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC) выяснила, что угроза была мнимой. Об этом сообщает Reuters.

Расследование показало, что результаты системы безопасности ядерного полигона JRC были ложными из-за обычного усилителя GSM-сигнала в частном доме неподалеку.

Это устройство создавало помехи, которые автоматика объекта считала присутствием вблизи беспилотников.

«Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме», - отмечается в материалах дела.

JRC в Испре был основан в 1960 году как площадка для ядерных исследований. Сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта, а любые полеты над его территорией строго запрещены.

Несмотря на регулярную фиксацию НАТО попыток саботажа и гибридных атак со стороны РФ, инцидент с JRC итальянское правосудие признало технической ошибкой. Теперь судья Миланского суда должен принять окончательное решение о закрытии дела.

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 132
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 260
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 245
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 287
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 804
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5130
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3717
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6278
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 970

ЭТО ВАЖНО

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 132
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 260
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 245
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 287
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 804
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5130
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3717
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6278
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться