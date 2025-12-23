Российские ВС снова ударили по Одессе: повреждены порт и гражданское судно

Российские войска вечером 22 декабря снова атаковали Одессу ударными дронами, повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, пишут украинские СМИ.

«Сегодня вечером (российские войска – ред.) снова атаковали Одессу ударными БПЛА», - написал он в телеграм-канале.

По словам Кипера, в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала, добавил он.