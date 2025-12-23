USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Российские ВС снова ударили по Одессе: повреждены порт и гражданское судно

01:19 303

Российские войска вечером 22 декабря снова атаковали Одессу ударными дронами, повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, пишут украинские СМИ.

«Сегодня вечером (российские войска – ред.) снова атаковали Одессу ударными БПЛА», - написал он в телеграм-канале.

По словам Кипера, в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала, добавил он.

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 133
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 260
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 245
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 287
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 804
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5130
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3718
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6278
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 970
