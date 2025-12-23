Поддержка войны снизилась у россиян

Доля россиян, считающих необходимым продолжать войну в Украине, в декабре снизилась до 25%. Одновременно с этим две трети опрошенных выступают за переход к мирным переговорам. Это следует из декабрьского опроса «Левада-Центра».

Согласно результатам исследования, в декабре 66% респондентов заявили, что сейчас России следует переходить к мирным переговорам. По сравнению с октябрем этот показатель вырос на 4 процентных пункта и повторил максимальные значения, ранее зафиксированные в августе.

Доля сторонников продолжения войны, напротив, сократилась на 5 пунктов, достигнув самого низкого значения за весь период замеров.

Поддержка мирных переговоров чаще встречается среди женщин, респондентов моложе 40 лет, жителей сельской местности, тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации.

Сторонники продолжения войны чаще представлены среди мужчин, людей старше 55 лет, жителей Москвы, респондентов, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющих деятельность президента РФ и ориентирующихся в основном на телевидение.

Половина респондентов, 51%, не верят, что попытки Вашингтона добиться мирного соглашения между Россией и Украиной окажутся успешными. Обратного мнения придерживаются 28% опрошенных. В возможность успеха американских усилий чаще верят молодые респонденты и жители средних городов, а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Скепсис в отношении перспектив мирного соглашения чаще выражают люди старшего возраста, жители Москвы и те, кто оценивает ситуацию в стране негативно.

Общероссийский опрос «Левада-Центра» проводился с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения. В исследовании приняли участие 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше из 137 населенных пунктов в 50 субъектах Российской Федерации.