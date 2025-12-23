В России не исключают возможную причастность Украины к подрыву автомобиля с российским генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, однако ни одна сторона пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Об этом пишет британская Sky News.

Издание отмечает, что взрыв, который произошел у входа в дом генерала и менее чем в 16 километрах от Кремля, поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности.

«Сарваров был влиятельной фигурой - возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба и отвечал за подготовку войск к будущему развертыванию. Ранее он служил в Чечне и Сирии», - говорится в статье.

Sky News напоминает, что это не первый случай гибели высокопоставленных российских военных с начала войны против Украины.

В частности, год назад Украина взяла на себя ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого Киев обвинял в приказах «применять химическое оружие» против украинских военных. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «серьезным провалом» российских спецслужб.

Кроме того, в апреле погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик - его автомобиль взорвался в Балашихе под Москвой.

Как пишет издание, пока непонятно, почему целью стал именно Сарваров, однако это может быть связано с его высоким рангом и уязвимостью. Время атаки выглядит показательным: инцидент произошел после очередного раунда мирных переговоров между представителями США и России, которые состоялись в Майами.

Кремль, по данным Sky News, пытается убедить Белый дом в неизбежности своей победы и бесполезности дальнейшей поддержки Украины. При этом Киев стремится доказать администрации президента США Дональда Трампа, что остается способным сопротивляться. Вероятно, гибель генерала является «сигналом для Вашингтона», что в РФ не имеют полного контроля над ситуацией.

Напомним, в понедельник утром сообщалось о том, что в Москве было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова, который скончался от полученных при взрыве автомобиля травм.