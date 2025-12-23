Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента

Дакка (Бангладеш). Во время беспорядков подожгли здание газеты The Daily Star. Беспорядки начались после гибели студенческого лидера Шарифа Османа Хади

Киев (Украина). Доброволец Руся Данилкина, потерявшая ногу во время оккупационной войны России в Украине и хореограф Павел Семакин выступают на съемках рождественского телешоу «Танцы со звездами»

Тирана (Албания). Депутаты от оппозиционной Демократической партии протестуют против правительства внутри здания парламента

Сринагар (Индия). Женщины проводят акцию протеста против главного министра штата Бихар за публичное снятие хиджаба с молодой мусульманки-врача

Бразилиа (Бразилия). Президент Луис Инасио Лула да Силва в шлеме виртуальной реальности во время посещения выставки

Сараево (Босния). Вид сверху на здания, выглядывающие из-за плотного слоя тумана. Густой туман и сильное загрязнение воздуха привели к отмене авиарейсов и перебоям в дорожном движении