Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента

02:27 288

Дакка (Бангладеш). Во время беспорядков подожгли здание газеты The Daily Star. Беспорядки начались после гибели студенческого лидера Шарифа Османа Хади

Киев (Украина). Доброволец Руся Данилкина, потерявшая ногу во время оккупационной войны России в Украине и хореограф Павел Семакин выступают на съемках рождественского телешоу «Танцы со звездами»

Тирана (Албания). Депутаты от оппозиционной Демократической партии протестуют против правительства внутри здания парламента

Сринагар (Индия). Женщины проводят акцию протеста против главного министра штата Бихар за публичное снятие хиджаба с молодой мусульманки-врача

Бразилиа (Бразилия). Президент Луис Инасио Лула да Силва в шлеме виртуальной реальности во время посещения выставки

Сараево (Босния). Вид сверху на здания, выглядывающие из-за плотного слоя тумана. Густой туман и сильное загрязнение воздуха привели к отмене авиарейсов и перебоям в дорожном движении

Эшборн (Германия). Надувная фигура Санта-Клауса

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 134
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 264
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 245
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 289
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 807
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5131
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3719
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6279
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 971

