Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку

Сан-Франциско (США). Без света остались более 130 тыс. жилых домов, не работали светофоры, праздничная иллюминация, освещение улиц и метро
Нови-Пазар (Сербия). Студенты протестуют против давления правительства на государственные университеты
Обань (Франция). Протесты фермеров
Львов (Украина). Подростки проходят военную подготовку. Они изучают управление парашютами, связь, инженерное дело и управление беспилотниками
Брюссель (Бельгия). Жители Брюсселя забрали себе картошку, которую рассыпали на улицах протестующие фермеры
Газа (Палестина). Самодельные палатки палестинских беженцев установлены возле мусорной свалки
Гластонбери (Англия). Люди собираются у башни церкви Святого Михаила, чтобы отметить зимнее солнцестояние