Непал все еще кипит

Катманду (Непал). Акция протеста движения Gen Z ("Поколение Z") против правительства временного премьер-министра Сушилы Карки

Папири (Нигерия). Власти добились освобождения еще 130 школьников, похищенных из католической школы в ноябре. Ранее были освобождены 100 детей

Восточный Йерусалим. Израильские силы снесли жилой дом, состоящий из принадлежащих палестинцам 13 квартир, сославшись на отсутствие разрешений на строительство

Москва (Россия). Следователи на месте гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате взрыва автомобиля. Сарваров был начальником оперативно-учебного управления Генштаба Вооруженных сил России

Вашингтон (США). Мужчина в образе президента Авраама Линкольна аплодирует на «похоронах пенни» после того, как Министерство финансов приостановило выпуск этих монет

Кашмир (Индия). Сильный снегопад после долгой засухи