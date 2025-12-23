USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Непал все еще кипит

Катманду (Непал). Акция протеста движения Gen Z ("Поколение Z") против правительства временного премьер-министра Сушилы Карки

Папири (Нигерия). Власти добились освобождения еще 130 школьников, похищенных из католической школы в ноябре. Ранее были освобождены 100 детей

Восточный Йерусалим. Израильские силы снесли жилой дом, состоящий из принадлежащих палестинцам 13 квартир, сославшись на отсутствие разрешений на строительство

Москва (Россия). Следователи на месте гибели генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате взрыва автомобиля. Сарваров был начальником оперативно-учебного управления Генштаба Вооруженных сил России

Вашингтон (США). Мужчина в образе президента Авраама Линкольна аплодирует на «похоронах пенни» после того, как Министерство финансов приостановило выпуск этих монет

Кашмир (Индия). Сильный снегопад после долгой засухи

Пекин (Китай). Девочка на рождественской ярмарке

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 135
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 267
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 246
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 290
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 808
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5132
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3719
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6279
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 971

