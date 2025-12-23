USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Азербайджан углубляет в Венгрии стратегию с тюркскими диаспорами

правительственная трибуна
Отдел информации
03:04 45

Одним из важнейших событий в истории Азербайджана явилось подписание 15 июня 2021 года между президентом Ильхамом Алиевым и турецким лидером Эрдоганом в Шуше исторической «Шушинской декларации».

Один из пунктов декларации преследует цель ускоренного развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в различных странах, совместного решения ими общих проблем и последовательного проявления солидарности.

В мероприятиях, проводимых в рамках сотрудничества со странами-участницами Организации тюркских государств, Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой берет за основу требования Шушинской декларации, а также принципы механизма взаимодействия, установленного главой государства в этой области.

Азербайджанская диаспорская деятельность продолжает динамично развиваться, объединяя соотечественников разных стран вокруг общих целей и современных подходов. Для обеспечения продолжительности этой работы проводятся встречи с соотечественниками в различных странах, на которых обсуждаются интересующие их вопросы. Такие встречи состоялись в ноябре в венгерской Будапеште. Встречи с соотечественниками и заседания Организации тюркских государств (ОТД), прошедшие в Будапеште, стали очередным шагом в укреплении международного сотрудничества, вовлечении молодежи в стратегические процессы и расширении платформ для взаимодействия тюркских государств. Эти мероприятия придали новый импульс диаспорской работе, подчеркнув её важность в условиях глобальных изменений.

Во встречах в рамках визита председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что современная диаспорская политика Азербайджана, проводимая под руководством Ильхама Алиева, строится на инновационных подходах, охватывает требования нового глобального этапа и направлена на объединение соотечественников по всему миру, укрепление национально-культурной идентичности и расширение международного взаимодействия.

Ф.Мурадов подчеркнул, что активное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств, вовлечение молодежи в стратегические процессы, развитие азербайджанских воскресных школ, Домов Азербайджана и координационных структур, а также успешная реализация образовательных и общественных проектов демонстрируют переход азербайджанской диаспоры на новый, более эффективный уровень. По его словам, последовательная работа, проводимая с общинами за рубежом, дальнейшее укрепление тюркской платформы и расширение международных связей создают прочную основу для будущих достижений.

В Доме Азербайджана в Будапеште прошла встреча Рабочей группы диаспорской молодежи на тему “Диаспорская молодежь: к стратегическим целям” с участием молодых соотечественников из Летнего лагеря. Во встрече была подчеркнута важность активности молодежи в информационной сфере и сохранении национальной идентичности. На встрече был показан видеоролик, повествующий об истории летних лагерей диаспорской молодежи и интересе, который молодежь проявляет к лагерям. Собрание на тему “Диаспорская молодежь: к стратегическим целям”, организованное Домом Азербайджана в Венгрии совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, было посвящено “Году Конституции и суверенитета” и пятилетию победы в Карабахе.

Свою поддержку деятельности диаспоры выразил и посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде. Состоялась также встреча с азербайджанской общиной Венгрии, на которой обсуждались современные подходы к развитию диаспоры и общественная активность общины. Руководитель Дома Азербайджана представил отчет о проделанной работе. Члены сообщества подчеркнули, что азербайджанская диаспора вступила в новый этап развития, добилась успехов в общественно-политических направлениях, коснулись тем утечки мозгов и привлечения умов, внесли предложения относительно перспектив. Во встрече сообщества, наряду с соотечественниками, приняли участие венгры, изучающие азербайджанский язык в воскресной школе в Доме Азербайджана. Ряду соотечественников были вручены медали «За заслуги в диаспорской деятельности». Во встрече приняли участие и венгерские ученики воскресной школы.

В рамках визита состоялась встреча с государственным секретарём Венгрии по национальной политике Лёринцем Ночо. Госсекретарь радушно поприветствовал азербайджанскую делегацию, подчеркнул значение встречи и обмена опытом. Стороны провели широкий обмен мнениями о современной диаспорской стратегии, перспективных планах и платформах сотрудничества.

Также прошло 7-е заседание руководителей госструктур стран — членов Организации тюркских государств (ОТД), отвечающих за вопросы диаспоры. В ходе дискуссий был принят «Совместный план действий по диаспоре» на 2026 год. Кроме того, принято решение о проведении следующего заседания диаспорских организаций тюркского мира 14 января 2026 года в Вене.

В рамках 7-го заседания состоялись двусторонние встречи с президентом “Фонда Отандастар” Республики Казахстан Данияром Кадировым и председателем Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом Республики Узбекистан Кахраманом Сариевым. На встречах говорилось о всестороннем развитии отношений между странами, были обсуждены возможности совместной деятельности диаспор. Позитивную оценку получила динамичность в области сотрудничества, была достигнута договоренность об организации встреч азербайджанской, узбекской и казахской диаспор. Узбекская и казахская стороны высоко оценили опыт Азербайджана в работе с диаспорами и довели до внимания необходимость использования данного опыта.

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 136
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 267
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 246
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 290
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 808
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5132
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3719
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6279
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 971

ЭТО ВАЖНО

Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 136
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 267
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 246
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 290
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 808
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5132
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1242
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3719
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2120
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6279
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
Иран проводит ракетные учения. А Нетаньяху угрожает
22 декабря 2025, 23:28 971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться