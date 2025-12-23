Азербайджан углубляет в Венгрии стратегию с тюркскими диаспорами

Одним из важнейших событий в истории Азербайджана явилось подписание 15 июня 2021 года между президентом Ильхамом Алиевым и турецким лидером Эрдоганом в Шуше исторической «Шушинской декларации». Один из пунктов декларации преследует цель ускоренного развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в различных странах, совместного решения ими общих проблем и последовательного проявления солидарности. В мероприятиях, проводимых в рамках сотрудничества со странами-участницами Организации тюркских государств, Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой берет за основу требования Шушинской декларации, а также принципы механизма взаимодействия, установленного главой государства в этой области.

Азербайджанская диаспорская деятельность продолжает динамично развиваться, объединяя соотечественников разных стран вокруг общих целей и современных подходов. Для обеспечения продолжительности этой работы проводятся встречи с соотечественниками в различных странах, на которых обсуждаются интересующие их вопросы. Такие встречи состоялись в ноябре в венгерской Будапеште. Встречи с соотечественниками и заседания Организации тюркских государств (ОТД), прошедшие в Будапеште, стали очередным шагом в укреплении международного сотрудничества, вовлечении молодежи в стратегические процессы и расширении платформ для взаимодействия тюркских государств. Эти мероприятия придали новый импульс диаспорской работе, подчеркнув её важность в условиях глобальных изменений. Во встречах в рамках визита председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что современная диаспорская политика Азербайджана, проводимая под руководством Ильхама Алиева, строится на инновационных подходах, охватывает требования нового глобального этапа и направлена на объединение соотечественников по всему миру, укрепление национально-культурной идентичности и расширение международного взаимодействия. Ф.Мурадов подчеркнул, что активное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств, вовлечение молодежи в стратегические процессы, развитие азербайджанских воскресных школ, Домов Азербайджана и координационных структур, а также успешная реализация образовательных и общественных проектов демонстрируют переход азербайджанской диаспоры на новый, более эффективный уровень. По его словам, последовательная работа, проводимая с общинами за рубежом, дальнейшее укрепление тюркской платформы и расширение международных связей создают прочную основу для будущих достижений.

В Доме Азербайджана в Будапеште прошла встреча Рабочей группы диаспорской молодежи на тему “Диаспорская молодежь: к стратегическим целям” с участием молодых соотечественников из Летнего лагеря. Во встрече была подчеркнута важность активности молодежи в информационной сфере и сохранении национальной идентичности. На встрече был показан видеоролик, повествующий об истории летних лагерей диаспорской молодежи и интересе, который молодежь проявляет к лагерям. Собрание на тему “Диаспорская молодежь: к стратегическим целям”, организованное Домом Азербайджана в Венгрии совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, было посвящено “Году Конституции и суверенитета” и пятилетию победы в Карабахе. Свою поддержку деятельности диаспоры выразил и посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде. Состоялась также встреча с азербайджанской общиной Венгрии, на которой обсуждались современные подходы к развитию диаспоры и общественная активность общины. Руководитель Дома Азербайджана представил отчет о проделанной работе. Члены сообщества подчеркнули, что азербайджанская диаспора вступила в новый этап развития, добилась успехов в общественно-политических направлениях, коснулись тем утечки мозгов и привлечения умов, внесли предложения относительно перспектив. Во встрече сообщества, наряду с соотечественниками, приняли участие венгры, изучающие азербайджанский язык в воскресной школе в Доме Азербайджана. Ряду соотечественников были вручены медали «За заслуги в диаспорской деятельности». Во встрече приняли участие и венгерские ученики воскресной школы. В рамках визита состоялась встреча с государственным секретарём Венгрии по национальной политике Лёринцем Ночо. Госсекретарь радушно поприветствовал азербайджанскую делегацию, подчеркнул значение встречи и обмена опытом. Стороны провели широкий обмен мнениями о современной диаспорской стратегии, перспективных планах и платформах сотрудничества.