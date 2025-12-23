USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Трамп забирает нефть и предупреждает Мадуро

03:17

Соединенные Штаты планируют оставить себе как нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, так и сами суда, заявил 22 декабря президент США Дональд Трамп.

«Мы оставим ее (нефть) себе. Возможно, мы будем использовать ее для (пополнения) стратегических резервов. Мы ее оставим», - сказал Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). «Мы также оставим себе суда», - добавил Трамп.

Трамп также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «может делать все, что хочет. У нас огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, безусловно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке».

По словам Трампа, Мадуро «может делать все, что хочет. Все будет в порядке, что бы он ни решил сделать. Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет сыграть жестко».

Президент США подтвердил, что его администрация имеет в виду не только Венесуэлу, когда рассуждает о возможности проведения наземных военных операций. «Нет. Нет. Везде. Везде, откуда к нам попадают наркотики. Не только Венесуэла», - заявил он, комментируя в беседе с журналистами вопрос о возможных американских военных операциях в Латинской Америке.

Трамп не унимается: Гренландия – наша
Трамп не унимается: Гренландия – наша
03:35
Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06

