Трамп забирает нефть и предупреждает Мадуро

«Мы оставим ее (нефть) себе. Возможно, мы будем использовать ее для (пополнения) стратегических резервов. Мы ее оставим», - сказал Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). «Мы также оставим себе суда», - добавил Трамп.

Соединенные Штаты планируют оставить себе как нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, так и сами суда, заявил 22 декабря президент США Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «может делать все, что хочет. У нас огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, безусловно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке».

По словам Трампа, Мадуро «может делать все, что хочет. Все будет в порядке, что бы он ни решил сделать. Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет сыграть жестко».

Президент США подтвердил, что его администрация имеет в виду не только Венесуэлу, когда рассуждает о возможности проведения наземных военных операций. «Нет. Нет. Везде. Везде, откуда к нам попадают наркотики. Не только Венесуэла», - заявил он, комментируя в беседе с журналистами вопрос о возможных американских военных операциях в Латинской Америке.