Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Трамп не унимается: Гренландия – наша

Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения «национальной безопасности», а не с целью получения контроля над ее полезными ископаемыми, утверждает американский президент Дональд Трамп.

«Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти! У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира. Гренландия нам нужна по соображениям национальной безопасности», - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

«Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли», - заявил Трамп.

Трамп настаивает, чтобы США в том или ином виде контролировали Гренландию: «Она нам нужна из-за национальной безопасности».

Ранее 22 декабря стало известно, что Дональд Трамп назначил губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост своего спецпосланника по Гренландии. По словам Трампа, Лэндри будет «решительно защищать интересы» США.

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен призвал США «…проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания». МИД Дании вызовет посла США Кена Хоуэри «на переговоры…, чтобы выдвинуть два требования: четко высказаться и потребовать объяснений». Глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен добавил, что назначение спецпосланника США не меняет положения вещей, и Гренландия остается территорией гренландцев.

