Переговоры по Украине идут «нормально»

Переговоры по Украине продолжаются и проходят «нормально», заявил президент США Дональд Трамп на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Глава Белого дома сказал, что между президентами России и Украины «чудовищная ненависть». «Все устали от этой войны. Она должна закончиться», — сказал Трамп.

За последнюю неделю американские переговорщики провели несколько встреч с представителями Украины и Европы, а также России. 20-21 декабря прошли переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами. Дмитриев назвал переговоры «конструктивными», Уиткофф — «продуктивными».