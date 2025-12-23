USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Переговоры по Украине идут «нормально»

так заявил Трамп
03:45 280

Переговоры по Украине продолжаются и проходят «нормально», заявил президент США Дональд Трамп на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Глава Белого дома сказал, что между президентами России и Украины «чудовищная ненависть». «Все устали от этой войны. Она должна закончиться», — сказал Трамп.

За последнюю неделю американские переговорщики провели несколько встреч с представителями Украины и Европы, а также России. 20-21 декабря прошли переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами. Дмитриев назвал переговоры «конструктивными», Уиткофф — «продуктивными».

Трамп не унимается: Гренландия – наша
Трамп не унимается: Гренландия – наша
03:35 434
Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 437
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 820
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 610
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 652
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 1532
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5259
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 1552
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 3979
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2257
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
22 декабря 2025, 15:06 6388

