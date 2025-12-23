USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Трамп назвал угрозой известную американскую газету

10:09 340

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«NYT терпит убытки, а их ложь и намеренное искажение фактов представляют серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. С их радикальными левыми взглядами, неуравновешенным поведением и бесконечными фальшивыми статьями нужно бороться. Их нужно остановить», - написал Трамп, добавив, что сотрудники газеты являются «врагами народа».

Азербайджанец наехал на людей в Германии
Азербайджанец наехал на людей в Германии видео
10:28 380
Трамп не унимается: Гренландия – наша
Трамп не унимается: Гренландия – наша
03:35 2386
Непал все еще кипит
Непал все еще кипит объектив haqqin.az
02:54 1492
Что за игра против Турции?
Что за игра против Турции? важный вопрос
02:43 3610
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку
Сан-Франциско во тьме… А в Брюсселе собирают картошку объектив haqqin.az
02:34 2008
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента
Подожгли здание издания, а депутаты протестуют внутри парламента объектив haqqin.az
02:27 2264
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 5437
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан все еще актуально
22 декабря 2025, 20:14 5807
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном
00:34 3131
Боже не хранит Америку
Боже не хранит Америку новость+наш комментарий
22 декабря 2025, 23:59 5327
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий
22 декабря 2025, 21:43 2869

