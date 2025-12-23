Трамп назвал угрозой известную американскую газету

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«NYT терпит убытки, а их ложь и намеренное искажение фактов представляют серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. С их радикальными левыми взглядами, неуравновешенным поведением и бесконечными фальшивыми статьями нужно бороться. Их нужно остановить», - написал Трамп, добавив, что сотрудники газеты являются «врагами народа».