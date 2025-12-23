Вице-президент AZAL: «Вышли из строя три жизненно важные системы самолета»

Расследование авиакатастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Баку в Грозный, может продолжаться годами, заявил журналистам вице-президент AZAL Ильхам Амиров.

«Что касается полного отчета государственной комиссии Казахстана, то обычно, согласно международным законам в регулирующих документах, в отношении происшествий в любой точке мира отмечают, что рекомендуется завершить расследование в течение года после происшествия.

Здесь не ставится условие, а дается рекомендация. Потому что результаты имеют очень важное значение. Впоследствии их распространяют всем мировым авиационным организациям, чтобы такие происшествия не повторялись в будущем», - сказал Амиров.

Он отметил, что расследования авиакатастроф, если в этом есть необходимость, могут продолжаться годами: «Например, если идет какое-то расследование, для анализа какой-то части, прибора, агрегата самолета его «вскрывают» и изучают в определенных институтах.

Это может занять много времени. Но обычно рекомендуется завершить расследование катастрофы в течение года. Ограничений не устанавливается, чтобы созданная следственная комиссия из-за влияния временных ограничений не могла допустить какую-либо необъективность. Поэтому международный стандарт не устанавливает ограничений».