Вице-президент AZAL: «Вышли из строя три жизненно важные системы самолета»

Расследование авиакатастрофы самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса из Баку в Грозный, может продолжаться годами, заявил журналистам вице-президент AZAL Ильхам Амиров.
«Что касается полного отчета государственной комиссии Казахстана, то обычно, согласно международным законам в регулирующих документах, в отношении происшествий в любой точке мира отмечают, что рекомендуется завершить расследование в течение года после происшествия.
Здесь не ставится условие, а дается рекомендация. Потому что результаты имеют очень важное значение. Впоследствии их распространяют всем мировым авиационным организациям, чтобы такие происшествия не повторялись в будущем», - сказал Амиров.
Он отметил, что расследования авиакатастроф, если в этом есть необходимость, могут продолжаться годами: «Например, если идет какое-то расследование, для анализа какой-то части, прибора, агрегата самолета его «вскрывают» и изучают в определенных институтах.
Это может занять много времени. Но обычно рекомендуется завершить расследование катастрофы в течение года. Ограничений не устанавливается, чтобы созданная следственная комиссия из-за влияния временных ограничений не могла допустить какую-либо необъективность. Поэтому международный стандарт не устанавливает ограничений».
*** 11:19
Расследование крушения самолета AZAL в Актау все еще продолжается, заявил вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Ильхам Амиров на церемонии презентации почтовой марки, посвященной рейсу J2-8243.
«В Казахстане была создана комиссия, и расследование все еще продолжается. Предварительный отчет комиссии, созданной в течение года после происшествия, был представлен в конце января этого года. Однако окончательный отчет еще не завершен».
Он заявил, что в предварительном отчете уже указано, что во время полета имело место незаконное физическое вмешательство: «После расшифровки черного ящика стало ясно, что одновременно вышли из строя три жизненно важные системы самолета. Это произошло под воздействием внешней силы».
«Я проработал пилотом 40 лет. После этого происшествия я сотни раз ставил себя на место того экипажа. Как им удалось управлять самолетом в такой ситуации? До сих пор не могу найти ответ на этот вопрос», - сказал Амиров.