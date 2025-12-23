Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд

Первая коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano южнокорейской компании Innospace загорелась и упала примерно через 30 секунд после старта с космодрома Алкантара в Бразилии, что стало первой попыткой частного запуска такого типа в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

После нештатной ситуации трансляция с космодрома была прервана. В Innospace сообщили, что во время полета была выявлена аномалия, и ракета упала в пределах зоны безопасности, при этом жертв и повреждений на земле не зафиксировано, передает Chosun. Как отмечает издание, после инцидента акции компании упали примерно на 22%.

Hanbit-Nano – двухступенчатая ракета-носитель с гибридным двигателем первой ступени тягой 25 т. Во второй ступени используется двигатель на жидком метане и кислороде.

Запуск ракеты, изначально запланированный на декабрь, несколько раз переносили: сначала из-за неисправности системы охлаждения первой ступени, затем из-за проблем с наземной системой электропитания. В случае успешного старта Hanbit-Nano должен был вывести на низкую околоземную орбиту пять спутников для клиентов из Бразилии и Индии, что стало бы первым коммерческим заказом, выполненным частной южнокорейской компанией.

Innospace основана в 2017 году, сейчас в компании работает около 260 человек, и все технологии запусков были разработаны собственными силами, сообщил генеральный директор Ким Су Джон в интервью изданию Space. Кроме того, компания продолжает работу над более крупными и мощными ракетами – Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.