USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд

видео
11:21 1696

Первая коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano южнокорейской компании Innospace загорелась и упала примерно через 30 секунд после старта с космодрома Алкантара в Бразилии, что стало первой попыткой частного запуска такого типа в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

После нештатной ситуации трансляция с космодрома была прервана. В Innospace сообщили, что во время полета была выявлена аномалия, и ракета упала в пределах зоны безопасности, при этом жертв и повреждений на земле не зафиксировано, передает Chosun. Как отмечает издание, после инцидента акции компании упали примерно на 22%.

Hanbit-Nano – двухступенчатая ракета-носитель с гибридным двигателем первой ступени тягой 25 т. Во второй ступени используется двигатель на жидком метане и кислороде.

Запуск ракеты, изначально запланированный на декабрь, несколько раз переносили: сначала из-за неисправности системы охлаждения первой ступени, затем из-за проблем с наземной системой электропитания. В случае успешного старта Hanbit-Nano должен был вывести на низкую околоземную орбиту пять спутников для клиентов из Бразилии и Индии, что стало бы первым коммерческим заказом, выполненным частной южнокорейской компанией.

Innospace основана в 2017 году, сейчас в компании работает около 260 человек, и все технологии запусков были разработаны собственными силами, сообщил генеральный директор Ким Су Джон в интервью изданию Space. Кроме того, компания продолжает работу над более крупными и мощными ракетами – Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.

Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 112
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 762
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 844
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 880
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1329
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1461
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1028
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1697
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6597
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3136
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
11:10 1334

ЭТО ВАЖНО

Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 112
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 762
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 844
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 880
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1329
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1461
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1028
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1697
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6597
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3136
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
11:10 1334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться