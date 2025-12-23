USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Задержан экс-глава СГБ Грузии

11:33 982

В Грузии задержан бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор республики Георгий Гваракидзе.

Отмечается, что Лилуашвили перед брифингом прибыл в прокуратуру для допроса, который продолжается до сих пор.

Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых «колл-центров». Ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что 17 октября генеральная прокуратура Грузии осуществила серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. В результате обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денежных средств.

По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере 22 октября был задержан связанный с Григолом Лилуашвили Коба Хундадзе, а 23 октября был задержан еще один связанный с Лилуашвили человек - Андрия Лилуашвили.

Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 113
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 763
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 845
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 883
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1329
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1462
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1029
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1699
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6598
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3136
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
Какой ключ Трамп подарил Токаеву?
11:10 1334

