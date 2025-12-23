Задержан экс-глава СГБ Грузии

В Грузии задержан бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор республики Георгий Гваракидзе.

Отмечается, что Лилуашвили перед брифингом прибыл в прокуратуру для допроса, который продолжается до сих пор.

Лилуашвили обвиняется по ряду эпизодов, в том числе во взяточничестве и деятельности так называемых «колл-центров». Ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что 17 октября генеральная прокуратура Грузии осуществила серию обысков в домах бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. В результате обысков были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денежных средств.

По факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере 22 октября был задержан связанный с Григолом Лилуашвили Коба Хундадзе, а 23 октября был задержан еще один связанный с Лилуашвили человек - Андрия Лилуашвили.