Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Как Украине защититься от новых нападений России?

ISW
11:44 1031

Систематическое игнорирование Россией норм международного права свидетельствует о необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможным возобновление российской атаки в будущем. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о готовности России юридически закрепить намерение не нападать на страны ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции о прекращении войны против Украины.

В ISW отмечают, что подобные обязательства Россия уже принимала ранее. Так, Будапештский меморандум 1994 года предусматривал гарантии уважения территориальной целостности Украины и обязательства предпринимать меры в случае агрессии в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Эксперты полагают, что президент России Владимир Путин неоднократно «демонстрировал готовность игнорировать международные соглашения» и изменять внутреннее законодательство в интересах собственной политики. В частности, в 2020 году в России были внесены поправки в конституцию, позволившие Путину оставаться у власти.

В ISW указывают, что действия Кремля по интерпретации международных договоренностей ставят под сомнение надежность подобных российских обещаний.

Аналитики считают, что любые декларативные гарантии со стороны России без реальных механизмов сдерживания не могут считаться достаточными для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

