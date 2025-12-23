Фонд Red Hearts за 5 лет реализовал проекты, затронувшие жизни тысяч людей

Фонд Red Hearts, созданный по инициативе волонтеров Kapital Bank и за короткое время заявивший о себе масштабными социальными проектами, сохраняющий и развивающий благотворительные традиции нашего народа и играющий особую роль в формировании культуры пожертвований в стране, отметил свое пятилетие.

По случаю юбилея Фонд собрал друзей и партнеров на уже ставшем традиционным мероприятии под названием Ürəksən (Ты – сердце), в рамках которого общественности был представлен пятилетний отчет о деятельности организации.

Мероприятие, прошедшее при поддержке отеля The Ritz-Carlton Baku, собрало представителей Фонда, доноров, партнеров, сотрудников и волонтеров и запомнилось насыщенной программой и теплой атмосферой. Открывая вечер вступительным словом, Член правления, главный директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде подчеркнул, что главная сила Фонда заключается в единстве: «Быть банкиром, менеджером или предпринимателем – это вопрос карьеры. А умение разделить заботу другого человека, это вопрос характера. Мы, как «Red Hearts», доказали, что наша команда состоит не только из хороших специалистов, но и из по-настоящему хороших людей. Я благодарю всех, кто идет с нами по этому пути».

В своем выступлении президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов представил отчет о деятельности Фонда за текущий год и за прошедшие пять лет по направлениям «Общество», «Окружающая среда» и «Защита животных». В отчете были отражены проекты по поддержке социально уязвимых групп и людей, нуждающихся в материальной и моральной помощи, мероприятия в детских домах и приютах, акции помощи малообеспеченным семьям, программа образовательных стипендий, различные просветительские инициативы в сфере здравоохранения, массовые акции по посадке деревьев в регионах, очистка прибрежных территорий от отходов, поддержка приютов для животных, проекты социального партнерства, а также подробные статистические данные по десяткам реализованных инициатив.

Так, в течение 2025 года Фонду было пожертвовано в общей сложности 476 063 маната от 10 900 благотворителей. Благодаря собранным средствам при участии 462 волонтеров помощь была оказана 6 247 бенефициарам.

Итоги пятилетней деятельности Фонда вызвали большой интерес у участников мероприятия. Представляя результаты, Юсиф Поладов отметил, что испытывает особое волнение и гордость: «Мы даже представить не могли, что путь, начатый всего с 49 волонтеров, приведет нас к таким масштабам. Сегодня мы стали организацией, которая помогает людям воплощать мечты в реальность. За пять лет к нам присоединились 50 804 благотворителя. Если на первом этапе сумма пожертвований составляла всего несколько тысяч манатов, то сегодня она достигла 5 003 100 манатов. Начав с адресной помощи нуждающимся семьям, сегодня мы реализуем крупные проекты уже по четырем направлениям.

За эти годы было очищено более 9 500 кг отходов, собрано и передано на утилизацию 3 257 кг батареек, в память о наших шехидах в 30 городах и районах высажено 7 298 деревьев. 66 семей шехидов и ветеранов были обеспечены жильем. 74 студентам предоставлены образовательные стипендии на общую сумму 155 060 манатов. Тысячам семей из социально уязвимых групп оказана материальная помощь и вручены праздничные подарки, 300 семей взяты под постоянную опеку Фонда.

В этом процессе с нами плечом к плечу шли более 400 волонтеров и свыше 30 партнеров. Эти показатели не являются просто цифрами. За каждой из них стоят человеческие судьбы и реальные истории помощи. И мы с гордостью проживаем эту историю вместе. Поздравляю всех нас».

С подробным отчетом можно ознакомиться по ссылке: https://shorturl.at/nRuxv

В завершение мероприятия партнерам, которые на протяжении всей благотворительной миссии шли вместе с Фондом, была вручена премия The Golden Heart Award (Золотое сердце). В числе награжденных оказались Kapital Bank, PASHA Holding, PashaPay, PMD Group, PASHA Real Estate, PASHA Investments, PASHA Technology, PASHA Life и The Ritz-Carlton Baku. После церемонии вечер продолжился художественной программой.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.