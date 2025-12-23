USD 1.7000
В Минздраве прошла встреча с послом Кубы

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Кубой. Отмечено тесное сотрудничество между странами во многих областях, в том числе в сфере здравоохранения.

Было особо подчеркнуто, что прибытие бригады кубинских специалистов в Азербайджан в 2020 году в рамках мероприятий, направленных на предотвращение широкого распространения инфекции COVID-19, способствовало дальнейшему укреплению двусторонних отношений между странами.

Подчеркнув важность Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством общественного здравоохранения Республики Куба в рамках визита делегации Минздрава в дружественную страну, стороны отметили, что документ способствует укреплению двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и медицинской науки, а также реализации программ сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

