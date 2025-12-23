Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников

В результате операции, проведенной в муниципалитете района Шиле в Стамбуле, задержаны 22 человека. Как стало известно haqqin.az, их подозревают в вымогательстве, получении взяток и фальсификации тендеров.

10 июля этого года по итогам уголовного дела, начатого прокуратурой Стамбула, были арестованы шесть подозреваемых, включая мэра Шиле Озгюра Кабакая.

По решению суда мэр муниципалитета Озгюр Кабакай и должностные лица муниципалитета Огуз Качмаз, Тунджай Толга Озчакмак, Али Шафак и Эврен Бучхан были заключены под стражу. Суд также постановил освободить муниципального чиновника Аслы Коту под полицейский надзор.