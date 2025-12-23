Европа готова «короновать» Макрона

Франция может стать главным политическим и военным центром Европы, способным возглавить инициативу по обеспечению безопасности континента на фоне ослабления роли США, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

«Нам нужно, чтобы (президент Эммануэль) Макрон взял на себя инициативу (в вопросах европейской обороны), кто еще, кроме Франции, это сделает?» – сказал работающий в Париже европейский дипломат. Другой еврочиновник заявил, что Париж готов возглавить этот процесс вместе с другими столицами, такими как Лондон, Берлин, Рим и Варшава.

Чтобы произвести впечатление заслуживающего доверия лидера, Франция могла бы рассмотреть возможность размещения своих истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, в Германии или Польше, считает эксперт по оборонной политике и преподаватель университета Sciences Po Гийом Лаган. Кроме того, французские войска могли бы заменить покидающий регион американский контингент, добавил он.

В отличие от большинства других европейских стран, оборонная политика Франции давно основывалась на предположении, что США не являются надежным союзником, пишет издание. Память о Суэцком инциденте повлияла на решение бывшего президента Франции Шарля де Голля в 1966 году выйти из НАТО (Париж вернулся в альянс в 2009-м) и разработать собственную ядерную программу. Теперь европейские столицы, которые до сих пор неохотно рассматривали архитектуру безопасности континента без участия США, начали все больше осознавать правоту Парижа, говорится в статье.

В то же время политическая нестабильность во Франции и рост популярности партии «Национальное объединение», выступающей против углубления военного участия в Украине и скептически относящейся к НАТО, вызывают обеспокоенность у союзников. Несмотря на это, Париж уже возглавляет многонациональную батальонную группу НАТО в Румынии, усилил присутствие в Эстонии и обсуждает новые развертывания в Северной Европе, стремясь подтвердить претензии на лидерство в сфере обороны Европы, сказано в публикации.

Макрон, начиная с 2020 года, высказывал идею взять Европу под французский ядерный зонтик. Последнее заявление на этот счет он сделал в марте 2025 года. По словам французского лидера, Россия в свете войны в Украине стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы».