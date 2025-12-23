Азербайджанцам рекомендуют много ходить пешком и крепко спать

Ежедневная ходьба — одно из самых простых, в то же время эффективных средств защиты здоровья человека. Влияние ходьбы на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и психологическое состояние доказано многолетними научными исследованиями. Об этом в эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала врач-физиотерапевт и реабилитолог Айтен Мусаева.

По ее словам, в последние годы специалисты внедряют более точные и индивидуальные рамки вместо принципа «чем больше ходить, тем лучше».

«Потому что у каждого человека есть оптимальные пределы и возможности в зависимости от возраста, физической подготовки, наличия хронических заболеваний и наличия беременности. Общепринятой нормой ходьбы в день считается 6 000–8 000 шагов, или около 30–45 минут непрерывной или прерывистой ходьбы. Эта цифра соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения относительно минимальных показателей активности и значительно снижает риски для здоровья людей, ведущих сидячий образ жизни.

Однако здесь есть важный момент: физическая активность не применяется «для всех одинаково». Для пожилых людей 6 000 шагов уже являются идеальным пределом, а для молодых и здоровых людей 8 000 – 10 000 шагов дают более лучшие результаты. Для тех, кто много ходит в течение дня, но не занимается другой физической активностью, ходьба сама по себе может увеличить нагрузку на суставы и вызвать боли в спине и коленях. Поэтому ходьбу всегда следует дополнять упражнениями на укрепление мышц и растяжку», - сказала А.Мусаева.

Она отметила, что ходьба особенно важна для беременных женщин: «Во время беременности усиливается кровообращение, усиливается обмен веществ и под действием гормона релаксина происходит расслабление тазовых связок. По этой причине длительная и быстрая ходьба может создавать дополнительное напряжение в паху и пояснице. В этот период врачи обычно считают безопасным 5 000–7 000 шагов, то есть 20–30 минут ходьбы. При риске для беременности (коричневые выделения, вздутие живота, перепады давления) ходьбу однозначно следует ограничить.

Согласно физиологическому ритму, утренняя прогулка с 10:00 до 12:00 и через 40–60 минут после обеда нормализует уровень сахара в крови и предотвращает отеки. В то же время, вечерняя легкая 15-минутная прогулка улучшает качество сна. Скорость также важна: слишком быстрая ходьба с одышкой не полезна для здоровья, и уже превращается в спортивную тренировку. Поэтому она не всем подходит. Оптимальный темп — это умеренная ходьба без учащенного дыхания».

Физиотерапевт отметила, что при наличии у человека реактивного артрита, обострения грыжи межпозвоночного диска, острого тромбофлебита, нестабильности артериального давления или вздутия живота во время беременности длинные дистанции могут быть вредны.

«Ходьба на пределе возможностей дает силы и энергию, однако чрезмерная ходьба имеет обратный эффект: усталость, мышечные спазмы, отек голеностопного сустава, нагрузку на коленные суставы и раздражение подошвенной фасции. В результате, чем правильнее спланирована и адаптирована ходьба к возможностям собственного тела, тем она ценнее для здоровья. Цель ходьбы — не «наказать» тело, а укрепить его посредством движения. Когда человек прислушивается к своему телу и корректирует режим движений, понимая свои возможности, ходьба становится самым простым и эффективным средством не только для физического здоровья, но и для психологического комфорта», - сказала А. Мусаева.