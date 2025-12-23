USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Россия эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы?

12:27 421

МИД России начал эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя европейской разведки.

По словам собеседника агентства, эвакуация женщин и детей началась в пятницу, 19 декабря.

В телеграм-канале МИД России вечером 22 декабря появился пост, в котором говорилось, что информация AP об эвакуации посольства не соответствует действительности. В нем стояла ссылка на пост посольства РФ в Венесуэле о новогодней елке, организованной в диппредставительстве в Каракасе, для детей россиян, живущих в стране.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что поговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Венесуэле в связи с объявленной Дональдом Трампом блокадой нефтяных танкеров.

«Министр иностранных дел России подтвердил, что Россия окажет Венесуэле всестороннюю помощь и поддержку в противодействие блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Хиля.

Призыв Али Асадова к турецким компаниям
Призыв Али Асадова к турецким компаниям
13:29 17
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 132
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 781
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 861
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 899
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1339
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1472
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1037
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1707
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6603
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3137

