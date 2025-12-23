Каспаров заочно арестован в Москве

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в суде.

«Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», — сказали в суде.

Каспарову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. Он проживает за пределами РФ.