Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Когда посол США завершит свою миссию в Ереване?

12:34 250

Посол США в Армении Кристина Квин завершит свою трехлетнюю дипломатическую миссию в стране в середине января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства, передают армянские СМИ.

В посольстве указали, что после отъезда Квин политика Вашингтона в отношении Еревана останется прежней.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Арменией и рассчитывают на дальнейшее развитие стратегического партнерства между США и Арменией, а также на реализацию двусторонних соглашений, подписанных президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Николом Пашиняном на историческом мирном саммите в Вашингтоне 8 августа», – заявили в диппредставительстве.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила об отзыве послов и высокопоставленных дипломатов примерно из 29 стран, включая американского посла в Армении. Как сообщает агентство Associated Press, на прошлой неделе дипломаты были уведомлены, что срок их полномочий истекает в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период президентства Джо Байдена.

Квин являлась послом США в Армении с 16 февраля 2023 года, став десятым американским дипломатическим представителем в стране. В 2020–2022 годах она занимала должность временного поверенного в делах США в Украине.

Призыв Али Асадова к турецким компаниям
Призыв Али Асадова к турецким компаниям
13:29 22
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 136
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 784
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 864
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 905
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1341
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1473
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1038
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1709
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6603
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3137

