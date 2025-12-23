Когда посол США завершит свою миссию в Ереване?

Посол США в Армении Кристина Квин завершит свою трехлетнюю дипломатическую миссию в стране в середине января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства, передают армянские СМИ.

В посольстве указали, что после отъезда Квин политика Вашингтона в отношении Еревана останется прежней.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Арменией и рассчитывают на дальнейшее развитие стратегического партнерства между США и Арменией, а также на реализацию двусторонних соглашений, подписанных президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Николом Пашиняном на историческом мирном саммите в Вашингтоне 8 августа», – заявили в диппредставительстве.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила об отзыве послов и высокопоставленных дипломатов примерно из 29 стран, включая американского посла в Армении. Как сообщает агентство Associated Press, на прошлой неделе дипломаты были уведомлены, что срок их полномочий истекает в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период президентства Джо Байдена.

Квин являлась послом США в Армении с 16 февраля 2023 года, став десятым американским дипломатическим представителем в стране. В 2020–2022 годах она занимала должность временного поверенного в делах США в Украине.