Россия нанесла массированные удары по Украине

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществили комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников, сообщают украинские СМИ.

В Киевской области в результате массированной воздушной атаки РФ погибла женщина. Еще три человека получили ранения, среди них – 16-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Киевской областной гражданской администрации (ОГА) Николай Калашник. Киевская областная прокуратура подтвердила данные о жертвах.

«В Вышгородском районе из-за атаки россиян произошел пожар частного двухэтажного дома. Погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека в этом же районе получили осколочные ранения. Это мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте», - сообщил Калашник.

Также в Обуховском районе повреждены два частных дома: выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

В ОВА отметили, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей находиться в безопасных местах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома, пока известно о 3 пострадавших.

***

В Житомирской области в результате воздушной атаки РФ 23 декабря пострадали шесть человек, среди них двое детей.

***

В Хмельницкой области из-за атаки России погиб человек, также фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом написал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин в соцсетях.

«В результате атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением», - написал Тюрин.

***

В результате атаки РФ 23 декабря больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишут украинские СМИ.

Кроме того, из-за атаки РФ по всей территории Украины вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы», - добавила премьер.

***

Под ударом были 13 областей, значительную часть дронов и ракет удалось сбить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«К утру почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть вызванные обстрелами отключения электроэнергии в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях», — сообщили в Минэнерго Украины.

Также значительное количество потребителей обесточено в Одесской области, добавили в министерстве.