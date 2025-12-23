USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Россия нанесла массированные удары по Украине

целились в энергообъекты
12:35 522

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществили комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников, сообщают украинские СМИ.

В Киевской области в результате массированной воздушной атаки РФ погибла женщина. Еще три человека получили ранения, среди них – 16-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Киевской областной гражданской администрации (ОГА) Николай Калашник. Киевская областная прокуратура подтвердила данные о жертвах.

«В Вышгородском районе из-за атаки россиян произошел пожар частного двухэтажного дома. Погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека в этом же районе получили осколочные ранения. Это мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте», - сообщил Калашник.

Также в Обуховском районе повреждены два частных дома: выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

В ОВА отметили, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей находиться в безопасных местах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома, пока известно о 3 пострадавших.

***

В Житомирской области в результате воздушной атаки РФ 23 декабря пострадали шесть человек, среди них двое детей.

***

В Хмельницкой области из-за атаки России погиб человек, также фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом написал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин в соцсетях.

«В результате атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением», - написал Тюрин.

***

В результате атаки РФ 23 декабря больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишут украинские СМИ.

Кроме того, из-за атаки РФ по всей территории Украины вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы», - добавила премьер.

***

Под ударом были 13 областей, значительную часть дронов и ракет удалось сбить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«К утру почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть вызванные обстрелами отключения электроэнергии в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях», — сообщили в Минэнерго Украины.

Также значительное количество потребителей обесточено в Одесской области, добавили в министерстве.

Призыв Али Асадова к турецким компаниям
Призыв Али Асадова к турецким компаниям
13:29 25
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 139
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 785
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 866
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 906
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1341
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1474
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1038
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1710
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6603
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3137

ЭТО ВАЖНО

Призыв Али Асадова к турецким компаниям
Призыв Али Асадова к турецким компаниям
13:29 25
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20 139
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47 785
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44 866
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42 906
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03 1341
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50 1474
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44 1038
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21 1710
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10 6603
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43 3137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться