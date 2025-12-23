Вопросы безопасности в одной из стран ЕС вновь оказались в центре внимания на фоне обсуждений уязвимости Европы и рисков, связанных с активностью России, сообщает The Telegraph.

На фоне роста геополитической напряженности все чаще звучат оценки, указывающие на слабые места европейской системы обороны против угроз, в частности, исходящих от России.

Особое внимание экспертов привлекают государства, не обладающие достаточными средствами обнаружения угроз и возможностями их нейтрализации.

Сенатор Ирландии и капитан армии в отставке Том Клонан заявил, что его страна «является самым слабым звеном Европы в вопросах безопасности, обороны и разведки».

По его словам, Дублин не располагает современными датчиками для выявления угроз и не имеет вооружений, способных их остановить, что делает страну «абсолютно беззащитной и провокационно слабой».

Как отмечает The Telegraph, потенциальные риски для Ирландии чаще всего связаны не с прямым военным вторжением, а с угрозами в так называемой серой зоне.