На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия

Российские войска сейчас атакуют украинские позиции верхом на лошадях, это свидетельствует о том, как меняется тактика ведения боя в условиях господства беспилотников, пишет Forbes.

Так, украинские военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады сообщили об обнаружении группы российских солдат, продвигающихся к их позициям верхом на лошадях. Видеозапись, опубликованная бригадой, показывает, как вскоре после обнаружения украинские операторы беспилотников атакуют конных солдат.

На начальных кадрах видно, как российский солдат едет по открытой местности, а украинский беспилотник следует за его движением. Через несколько мгновений беспилотник наносит удар, когда солдат пытается увернуться. Взрыв пугает другую лошадь, сбрасывая всадника, после чего животное убегает в другом направлении, а судьба третьего конного солдата остается неясной.

В комментарии Forbes командир украинской минометной батареи 92-й бригады Анатолий Ткаченко сказал, что это был первый увиденный случай конной атаки. При этом он отметил, что лошади передвигаются бесшумно и лучше справляются с грязью, чем транспортные средства.

«Мы уничтожали их на мотоциклах, а теперь из-за грязи они постоянно падают, и мотоциклы ломаются. Здесь играет роль множество факторов», – сказал Ткаченко.

Погодные условия также влияют на адаптацию к условиям поля боя. «Сейчас в поле такая ужасная грязь, что никто не может пройти. Проходя километр, приходится час идти пешком, потому что ноги полностью проваливаются», – рассказал Николай Мельник, бывший офицер 47-й механизированной бригады Украины.