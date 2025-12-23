USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод

В ночь на 23 декабря украинские беспилотники атаковали Буденновск (Ставропольский край, РФ), в результате произошли возгорания на территории промзоны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены.

Других подробностей он не привел.

Российский телеграм-канал проанализировал опубликованные в соцсетях видео с пожарами и предположил, что под атаку попал нефтехимический завод «Ставролен», который занимается производством полиэтилена и полипропилена.

