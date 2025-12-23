Скандал в Кеннеди-центре: на Трампа подали в суд

Член Палаты представителей США Джойс Битти (Огайо) подала в суд на президента Дональда Трампа после того, как его имя было включено в название центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне без согласия Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg.

Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп уволил директора центра Дебору Раттер и несколько других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря назначенный президентом совет единогласно проголосовал за переименование центра, и на его вывеску добавили имя главы государства. Теперь учреждение называется Мемориальным центром исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Одна из членов попечительского совета Кеннеди-центра Битти обвинила Трампа и его назначенцев в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия» действующего президента. Законодатель сообщила, что во время заседания совета директоров в Zoom у нее отключили звук, и назвала голосование «вопиющим нарушением верховенства права».

Строительство Национального культурного центра началось в 1960-х годах. После убийства 35-го президента США Джона Кеннеди Конгресс переименовал учреждение в честь политика. Битти в своем иске подчеркнула, что «поскольку Конгресс дал центру название в соответствии с законом, для переименования центра необходимо принять соответствующий акт».

Представитель центра Рома Дарави объяснял переименование тем, что Трамп «спас учреждение от финансового краха и физического разрушения».